У Києві у серпні зафіксували два температурні рекорди – геофізична обсерваторія

У серпні у Києві зафіксували два температурні рекорди.

Як повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії, ніч на 3 серпня виявилась найтеплішою за 137 років метеорологічних спостережень.

Температура у Києві не опустилась нижче 23,6 градуса тепла, а це значить, що попередній рекорд для цієї дати, який було установлено у 2010 році перевищено на 0,9 градуса.

За даними спостережень, 2 серпня середньодобова температура повітря у Києві досягла 28,9 градусів тепла, таким чином було на 0,6 градуса перевищено попередній температурний рекорд для цього дня, який також було встановлено у 2010 році.

Як повідомляли в Укргідрометцентрі, 3 серпня протягом всього дня в Києві очікуються 35-37 градусів тепла.

3 серпня вдень у Чернігівській, Черкаській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях також буде спека 35-37 градусів тепла.