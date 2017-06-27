Температура понад 30 градусів буде недовго – синоптики

Спека з денними температурами понад 30 градусів за Цельсієм триватиме на більшій частині території України лише кілька днів попереджають синоптики.

«Спека трохи попече, але вже, за попередніми прогнозами, на заході у суботу вона впаде. Тому готуйтеся і до спеки, і до коливань температури повітря суттєвих, і до стрибків тиску у зв’язку зі зливами та проясненнями», – інформує у Facebook Наталка Діденко.

У багатьох місцевостях найближча ніч буде ще прохолодною, додає вона.

«До речі, хто там вже готується страждати від прийдешньої спеки? Прийдіть після роботи додому, поспіть дві-три години і підіть вночі погуляйте на вулицю – найближчої ночі, наприклад, у Києві, буде всього +13+14 градусів. А на Чернігівщині та Сумщині взагалі +10+13 градусів! Холодяка», – вказує синоптик.

28 червня на більшій частині території України очікується +26+30 градусів, а на Заході та Півдні – +28+33.

Американський погодний сайт wunderground.com прогнозує, що від четверга й до суботи денна температура в Києві сягатиме +33 градусів, а наступного тижня стане прохолодніше.