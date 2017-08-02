У Києві 3 серпня очікують спеку до 37°, ДСНС радить не перебувати довго на сонці

3 серпня вдень у Києві очікується спека 35-37°, повідомляє Укргідрометцентр.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві у зв’язку із цим радить киянам не перебувати тривалий час на сонці, бо це може стати причиною теплового й сонячного удару.

Крім того, рятувальники радять носити у спеку світлий одяг із натуральних тканин, вдягати головний убір, пити багато води, не вживати алкоголю і обмежити фізичну активність.

Фахівці управління з питань надзвичайних ситуацій також нагадують киянам про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки.

У Києві від 10:00 до 22:00 у зв’язку з підвищенням температури повітря обмежений рух великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Українські синоптики попереджають, що денні температури +30 градусів і вище затримаються щонайменше до середини наступного тижня. З 10 серпня очікується послаблення спеки у всіх регіонах, окрім сходу України.