Через аномальну спеку на Закарпатті скоротили на годину робочий день – обласна адміністрація

Закарпатська обласна адміністрація ухвалила розпорядження про скорочення на годину робочого дня через спеку з 2 по 10 серпня, але з відпрацюванням пізніше, повідомляється на сайті установи.

«На переважній частині Закарпаття очікується до 36 градусів тепла, а в південних районах – Берегівщині та Виноградівщині – до 38 градусів спеки. Продуктивно працювати в таких умовах можна хіба що в обладнаних кондиціонерами приміщеннях, яких небагато. Для решти працівників (а особливо тих, хто працює просто неба), краще поміняти режим роботи й скоротити робочий час на годину», – заявив голова ОДА Геннадій Москаль.

Згідно з рішенням, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендується змінити робочий графік працівників, збільшити технологічні перерви, обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки тощо.

Недопрацьовані години перенесуть на робочі дня наприкінці серпня та на початку вересня, коли температура нормалізується – з 28-го по 5-те.

Як повідомляє ОДА, історичний максимум температури повітря у Закарпатській області зафіксували 15 липня 1952 року в Ужгороді+ 38,6 градусів та 22 серпня 2012 року в Берегові +38,6 градусів.

Українські синоптики попереджають, що денні температури +30 градусів і вище затримаються щонайменше до середини наступного тижня. З 10 серпня очікується послаблення спеки у всіх регіонах, окрім Сходу.

Американський погодний сайт wunderground.com також прогнозує, що нижче +30 градусів удень упродовж найближчого тижня в Україні не буде. Нічні температури теж не будуть надто комфортними – +20 і вище.