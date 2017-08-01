Уся перша декада серпня буде спекотною – синоптики

Синоптики попереджають, що денні температури +30 градусів і вище затримаються в Україні щонайменше до середини наступного тижня.

«Виключно за попередніми прогнозами, послаблення спеки очікується з 10 серпня. Але на сході ще буде дуже спекотно навіть і після 10 серпня, там можливий спад з 12 серпня», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Найбільші температурні показники фахівці прогнозують на півдні України.

«Завтра, 2 серпня, скрізь у нас сухо та сонячно. Спека 30-35, на півдні та заході до +37 місцями. Найближчим часом найлютішою спека очікується на півдні України. Не знаю, як від такого захищатися, але якось треба», – зауважує Діденко.

Американський погодний сайт wunderground.com також прогнозує, що нижче +30 градусів удень упродовж найближчого тижня в Україні не буде. Нічні температури теж не будуть надто комфортними – +20 і вище.