У Києві обмежують в’їзд вантажівок через спеку

Влада Києва повідомляє, що у зв’язку з підвищенням температури повітря до + 28ºС у столиці України запроваджують обмеження руху для великовагових транспортних засобів.

«Запроваджується обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад сім тонн. Обмеження діятиме з 10:00 до 22:00», – цитує прес-служба Київської міської держадміністрації «Київавтодор».

Контролювати ситуацію буде патрульна поліція.

Згідно з прогнозами синоптиків, на вихідних спекотна погода утримається по всій території України. У Києві короткочасний дощ із грозою можливий у суботу, а в неділю буде сухо.