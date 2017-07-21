Вихідні в Україні будуть спекотними – синоптики

Упродовж вихідних в Україні утримається спекотна погода, можливі локальні опади з грозами. Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко, її слова підтверджують і погодні сайти.

«Найспекотнішими залишаються південна частина України та південний схід. Тому, якщо ви хочете махнути на пару днів, наприклад, в Одесу чи Генічеськ з наміром засмагати та купатися – вам туди. Протягом дня +30+35 градусів», – твердить експерт. За її словами, на решті території України буде майже так само тепло.

«Проте вже у суботу на заході України, а також у північних районах Чернігівщини та Сумщини температура повітря знизиться до +24+26 градусів. У неділю спека послабне до +23+27 градусів у більшості областей України, окрім півдня та Дніпропетровщини», – вказує Діденко.

«Дощі ймовірні 22 липня в західних та північних областях. Локальні та з грозами. 23 липня короткочасні грозові дощі місцями можливі на заході України, а ввечері у неділю й на Вінниччині, Одещині та Миколаївщині», – додає синоптик.

У Києві короткочасний дощ із грозою можливий у суботу, а в неділю буде сухо, очікує фахівець.

Схожі погодні прогнози оприлюднює американський сайт wunderground.com. Імовірність суботнього дощу в столиці України він оцінює показником менш як 50%.