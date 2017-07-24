Спека в Україні затримається на кілька днів – синоптики

Температурні показники поблизу 30 градусів за Цельсієм і вище збережуться в Україні до кінця тижня, коли очікується відчутне зниження температури. Про пише синоптик Наталка Діденко у Facebook, такими ж даними оперують закордонні погодні сайти.

«У більшості областей 25 липня очікується +27+32, на півдні до +34. Лише в західних областях буде на кілька градусів свіжіше, +24+27 градусів. Але це тому, що завтра у західних областях пройдуть дощі з грозами, які й не даватимуть температурі сильно розганятися», – інформує синоптик.

«Тиждень буде нехолодним, спека найвища – на півдні та сході, періодичні дощі – переважно західна частина. Наприкінці тижня очікується відчутне зниження температури повітря», – додає Наталка Діденко.

Такими ж даними оперує американський погодний сайт wunderground.com. За його даними, прохолодніше – з денною температурою близько +25 градусів у Києві стане наприкінці тижня – після того, як у п’ятницю пройде рясний дощ.