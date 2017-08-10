КМДА: у Києві може виникнути метеорологічна імла

У Київській міській державній адміністрації попереджають про ймовірність виникнення метеорологічної імли в Києві.

Як повідомляє прес-служба КМДА, станом на 10 серпня у Києві спостерігаються погодні умови, що сприяють накопиченню й утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря (метеорологічній імлі).

За даними Укргідрометцентру, спекотна погода й рівень забруднення утримаються до кінця цього тижня, це може призвести до утворення метеорологічної імли.

У КМДА зазначають, що впродовж 9–10 серпня перевищення максимальних значень ГДК (гранично допустима концентрація) оксиду вуглецю складе 1– 2.6 в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка й Скляренка в Києві.