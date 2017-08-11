В’їзд вантажівок до Києва обмежено через спеку – КМДА

У Київміськадміністрації повідомили, що через спекотну погодну найближчими днями рух вантажного транспорту у столиці обмежили. Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

«Коли температура повітря сягає більше ніж +28 за Цельсієм, вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн з 10:00 до 22:00», – йдеться в повідомленні.

У мерії повідомили, що патрульні поліцейські стежитимуть за дотриманням розпорядження про обмеження для руху вантажівок у спеку.

За даними синоптиків, спека в Україні триватиме ще кілька днів. Крім того, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що до 14 серпня в південних, східних та деяких центральних областях України збережеться надзвичайна пожежна небезпека.