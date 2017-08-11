МЗС висловлює протест у зв’язку з забороною судноплавства через Керченську протоку

Міністерство закордонних справ висловлює протест через запровадження заборони судноплавства через Керченську протоку протягом серпня та вересня 2017 року.

У заяві відомства наголошується, що будівництво мосту через Керченську протоку є незаконним відповідно до міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава щодо Кримського півострову, не надавала згоду на таке будівництво.

У МЗС також занепокоєні негативним впливом, який будівництво може завдати навколишньому середовищу та навігації через протоку.

Раніше Міністерство транспорту Росії заявляло про закриття Керченської протоки в акваторії його судноходної частини Керч-Єнікальського каналу на 23 доби в серпні-вересні 2017 року.

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила, що веде досудове розслідування у зв'язку з порушенням правил екологічної безпеки при будівництві мосту через Керченську протоку.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму – у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту 2014 року – після анексії Криму Росією.