ДСНС попереджає про підвищений рівень шкідливих домішок у повітрі в Києві до 13 серпня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про підвищений рівень шкідливих домішок у повітрі в Києві до 13 серпня.

Як повідомляє прес-служба відомства, нагромадженню шкідливих домішок у повітрі сприяють метеорологічні умови.

У ДСНС зазначають, що такі метеорологічні умови (висока температура повітря, слабкий вітер у приземному шарі) і рівень забруднення (тенденція до подальшого росту) збережуться в Києві до кінця тижня.

У відомстві зауважують, що 9-10 серпня спостерігалося перевищення концентрації оксиду вуглецю в районах Бессарабської площі, Деміївської площі, площі Перемоги, Оболонського проспекту, вулиць Академіка Стражеска, Довженка й Скляренка.

За даними синоптиків, сьогодні у Києві опадів не очікують, температура вдень 30-32 градуси тепла.