«Культурний десант» із Чилі в окупований Росією Крим

Російська влада Севастополя вихваляється, що одну з місцевих шкіл відвідав «латиноамериканський рок-тенор, володар феноменального голосу». При цьому про «видатного виконавця» знає лише російський сегмент інтернету, а «зірка» катається невеликими містами з патріотичними акціями. Про ідею «міжнародної культурної дипломатії», що просувається російською пропагандою, та її учасників – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що севастопольську школу №45 із поглибленим вивченням іспанської мови відвідав іноземний гість.

«Сюди з візитом приїхав латиноамериканський рок-тенор із Патагонії Ігнасіо Гомес Урра, володар феноменального голосу в 4,5 октави, який за 30 років творчої діяльності випустив уже 80 музичних альбомів чотирма мовами. І незважаючи на те, що зірка чудово говорить російською, з дітьми він спілкувався іспанською», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі.

За словами російського очільника міста, школярі «влаштували для знаменитого гостя концерт з інтернаціональними номерами», а Ігнасіо провів дітям майстер-клас із вокалу та виконав кілька пісень іспанською, італійською та російською мовами.

«Але всіх, звичайно, підкорила та об'єднала «Катюша» у виконанні відомого рок-тенора», – додав Развожаєв.

Російський чиновник, призначений Кремлем керувати анексованим Севастополем, стверджує, що «живий діалог у культурі» дозволяє школі «виступати справжнім центром міжнародної публічної дипломатії, зміцнюючи культурні зв'язки на рівні підростаючого покоління».

«Відомий рок-тенор» у вузьких колах

У наш час практично будь-яку інформацію можна знайти в мережі інтернет, а вже про публічних персон – тим паче. Однак пошуковик Google за запитами «Ігнасіо Гомез Урра» та «Ignacio Gomez Urra» видає несподівані результати.

Найбільше інформації про цього виконавця знайшлося в російському сегменті інтернету, а ось в англомовних та іспаномовних джерелах – практично нічого немає.

Як виявилося, «видатний виконавець» подорожує містами та селами Росії, розповідаючи школярам про музику і дружбу народів. В анексований Севастополь Ігнасіо вже приїжджав у 2017 році, причому перебував у місті довго.

«За три місяці перебування в нашому місті Ігнасіо встиг виступити на різних світських заходах, зокрема «Севастопольська красуня-2017». Останній проєкт співака – участь у Першому севастопольському фестивалі оперної музики», – повідомляв про візит, що затягнувся, місцевий сайт Forpost.

У невеликому російському місті Сальську Ростовської області чилійський рок-тенор теж був кілька місяців, щонайменше від травня до кінця серпня нинішнього року, про що свідчать місцеві новини. У травні він давав концерт у соборі Кирила та Мефодія, у червні проводив майстер-клас у місцевій школі мистецтв тощо.

Що ж до відомості Ігнасіо Гомеза Урра як виконавця, то тут велике питання. Його композиції та альбоми розміщені практично на всіх провідних стримінгових платформах і відеосервісах, але кількість відтворень та число підписників залишають бажати кращого.

Так, наприклад, на своєму каналі на Youtube Ігнасіо розмістив 92 відео, але має лише 414 підписників станом на 23 жовтня 2025 року. Переглядів теж набралося небагато – від кількох сотень до тисячі для різних відео.

На стримінговому сервісі Spotify справи йдуть не краще. В одного з останніх альбомів – вісім слухачів за місяць. У соцмережі Х в Ігнасіо трохи більше ніж 1000 підписників, у «ВКонтакте» – близько 2,5 тисяч друзів.

Російські зв'язки «рок-тенора з Патагонії»

Біографічні відомості про Ігнасіо Гомеза Урра можна зібрати з російських ЗМІ, які брали інтерв'ю у чилійського співака.

«Співак, родом із Чилі, вже багато років живе в Росії. Олеся – його дружина і за сумісництвом концертний менеджер – уродженка Севастополя», – пише сайт Salsk News. Там же розповідається, що навчатися музиці тенор почав в Академії ліричного співу драматичного тенора Луїса Бустоса.

«Мені дуже цікаво досліджувати російські фольклорні мелодії та адаптувати їх до мого репертуару. Я намагаюся дати їм нове життя, освіжити, розуміючи, що вони є моїм зв'язком із душею цієї великої та прекрасної країни. Із задоволенням виконую композиції російською мовою на своїх концертах, публікую їхні записи в соціальних мережах», – говорить Ігнасіо.

«Я завжди роблю все можливе, щоб підтримати російську культуру і у своїх інтерв'ю для латиноамериканських телеканалів я розповідаю, яка прекрасна Росія», – йдеться в описі композиції, яку виконує Ігнасіо.

Нещодавно Ігнасіо Гомес Урра прийняв православ'я. Зараз співакові 40 років.

«Культурний десант» «друзів Росії» в анексований Крим

Через одинадцять із лишком років після анексії Криму Росія не припиняє спроб легітимізувати це діяння в очах світової спільноти. На півострів час від часу привозять делегації дипломатів та політичних діячів із найбідніших країн Африки і Латинської Америки. Цим же цілям слугують візити та виступи діячів культури й мистецтва з різних країн. Усе це дає можливість Росії говорити на міжнародній арені та для внутрішньої російської аудиторії про нібито визнання «приєднання Криму».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Російські чиновники у Криму такі візити приймають «на ура» та звітують Кремлю про проведення заходів з участю іноземців.

Так, наприклад, у серпні 2017 року в Балаклаві на фестивалі #ZBFest виступив німецький гурт Scooter. Прокуратура Автономної Республіки Крим тоді заявила про намір допитати учасників гурту. Артистам може загрожувати до восьми років позбавлення волі за виступ в анексованому Криму.

Кілька разів приїжджав і давав концерти на півострові сербський режисер та музикант Емір Кустуріца зі своїм фолк-рок-гуртом The No Smoking Orchestra. Крім усього іншого, у липні 2017-го на пресконференції перед концертом Кустуріца назвав Крим «частиною Росії» та сказав, що жителі півострова зробили свій вибір на «референдумі» й вчинили правильно.

У травні 2015 року в Криму побував американський музикант Джо Лі Тернер, учасник гуртів Deep Purple та Rainbow. Втім, у рок-співака друга дружина – росіянка, що багато що пояснює в його любові до Росії. Він навіть заявляв, що готовий переїхати жити до РФ. А буквально за місяць зізнавався в любові до Білорусі й також мріяв поїхати туди жити.

Раніше розхвалював Росію, отримав паспорт і квартиру в подарунок французький актор Жерар Депардьє. А в анексованому Криму йому подарували виноградники чималої площі.

Актора Стівена Сігала влада називає великим другом Росії. Але у героя бойовиків кілька видів бізнесу в Російській Федерації, тому російське громадянство йому дуже доречне. Як повідомляють ЗМІ, у 2021 році він переїхав до Москви, щоб уникнути штрафів від уряду США. Сігала також звинувачували в сексуальному насильстві щодо кількох жінок.

Сігал неодноразово хвалив Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну і був однією з небагатьох західних «знаменитостей», присутніх на інавгурації Володимира Путіна на його п'ятий президентський термін у травні 2024 року.

І подібна поведінка швидше правило, ніж виняток. У більшості так званих «друзів Росії» та іноземних візитерів до Криму є зобов'язання так чинити.