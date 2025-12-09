Зеленський відреагував на заяву Трампа про вибори

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до виборів. Про це він сказав в коментарі італійській газеті La Repubblica під час свого візиту до Італії.

«Я завжди готовий до виборів», – сказав Зеленський, виходячи з готелю, щоб поїхати до Палаццо Кіджі на зустріч з італійською премєркою Джорджією Мелоні.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Politico знову заявив, що в Україні слід провести президентські вибори.

«У них давно не було виборів», – сказав Трамп. На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

«Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – додав він.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців. Водночас Конституція України прямо забороняє вибори під час воєнного стану, який запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.