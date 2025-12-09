Доступність посилання

Новини | Суспільство

«Давно не було»: Трамп знову закликав провести вибори в Україні

Дональд Трамп ствердно відповів на питання журналістки про те, чи «час Україні провести вибори»
Дональд Трамп ствердно відповів на питання журналістки про те, чи «час Україні провести вибори»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що в Україні слід провести президентські вибори. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому 9 грудня.

Він ствердно відповів на питання журналістки про те, чи «час Україні провести вибори».

«У них давно не було виборів», – сказав Трамп.

Президент США висловив думку, що влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

«Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – додав він.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців. Водночас Конституція України прямо забороняє вибори під час воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

