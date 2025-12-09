«Давно не було»: Трамп знову закликав провести вибори в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив, що в Україні слід провести президентські вибори. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico, опублікованому 9 грудня.

Він ствердно відповів на питання журналістки про те, чи «час Україні провести вибори».

«У них давно не було виборів», – сказав Трамп.

Президент США висловив думку, що влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

«Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – додав він.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців. Водночас Конституція України прямо забороняє вибори під час воєнного стану, запровадженого після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.