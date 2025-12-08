Європа рухається в «дуже поганому напрямку» – Трамп про штраф від Єврокомісії соцмережі Х

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа рухається в «дуже поганому напрямку».

Трамп розкритикував «неприємний» штраф у розмірі 140 мільйонів доларів, накладений Євросоюзом на соціальну мережу X американського мільярдера Ілона Маска, хоча й визнав, що мало що про це знає.

«Я не думаю, що це правильно…Послухайте, Європа має бути дуже обережною. (Вони) роблять багато речей. Ми хочемо, щоб Європа залишилася Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано, дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінилася. Вони рухаються в дуже поганому напрямку», – сказав він журналістам у Білому домі.

5 грудня Європейська комісія оштрафувала на 120 мільйонів євро соцмережу X (раніше Twitter) за порушення зобов’язань із прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Комісія уточнює, що порушення включають «оманливий дизайн» синіх позначок, відсутність прозорості рекламного репозиторію та нездатність забезпечити доступ до публічних даних для дослідників.

Читайте також: Маск анонсував версію чат-бота Grok для дітей

Єврокомісія вказує на те, що будь-який користувач X будь-хто може заплатити за отримання статусу верифікованого аккаунту без суттєвої перевірки компанією того, хто стоїть за цим обліковим записом. Це ускладнює для користувачів оцінку справжності облікових записів та їхнього контенту.

«Цей обман наражає користувачів на загрозу шахрайства, в тому числі з боку тих, хто видає себе за іншу особу, а також інші форми маніпуляцій з боку зловмисників. Хоча DSA не вимагає перевірки користувачів, він чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво стверджувати, що користувачі були перевірені, коли така перевірка не проводилася», – стверждує пресслужба.

Відтак X має 60 робочих днів, аби поінформувати комісію про заходи, яких компанія планує вжити, щоб покласти край порушенням DSA, пов’язаним із оманливим використанням блакитних галочок. Також Єврокомісія відвела їй 90 днів на надання плану дій із усунення порушень щодо рекламного репозиторію та доступу до публічних даних. Невиконання вимог, додає комісія, «може призвести до періодичних штрафних виплат».

Єврокомісія формально почала оцінку ймовірного порушення соцмережею X Закону про цифрові послуги в грудні 2023 року.

Ілон Маск різко розкритикував Європейський Союз (ЄС) після рішення Єврокомісії.

«ЄС слід ліквідувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти своїх громадян», – написав Маск у X 6 грудня.



Рішення Брюсселя розкритикував також державний секретар США Марко Рубіо, заявивши, що цей штраф – «не лише атака на X, це атака на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів».

Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року та швидко провів кілька організаційних змін. Зокрема, компанія запустила перевірену Twitter синю галочку верифікації як платну послугу, а також звільнила близько половину персоналу.



