Бізнесмен Ілон Маск анонсував версію чат-бота Grok для дітей – «дитяча версія» заснованого на штучному інтелекті бота матиме назву Baby Grok.

«Ми збираємося створити Baby Grok від xAI – застосунок, присвячений контенту для дітей», – зазначив Маск.

Інших деталей щодо Baby Grok мільярдер не повідомив.

Grok – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією xAI Ілона Маска. Створений за ініціативою самого Маска у відповідь на поширення чат-бота ChatGPT від компанії OpenAI. Рекламується як чат-бот «з почуттям гумору» та з прямим доступом до Twitter.

Раніше, 6 липня, Маск повідомив про створення нової політичної сили у США – «Американської партії» (America Party).

До цього він погрожував створити Американську партію в разі, якщо Конгрес США ухвалить законопроєкт про податкові пільги, який президент США Дональд Трамп називає «великим прекрасним законом» (The Big Beautiful Bill).

«Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати буде ухвалений, наступного дня буде створено Американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів та республіканців, щоб народ справді міг голосувати», – написав Маск у мережі X у ніч на 1 липня.

Перед тим бізнесмен заявив, що конгресмени, які підтримають законопроєкт про податкові пільги, програють праймеріз (партійні вибори – ред.) у 2026 році, «навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі».

Після критичних висловлювань мільярдера Дональд Трамп погрожував позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у мережі Truth Social, що виступає проти електромобілів, і Маск знав про це, коли підтримав його перед виборами.

«Електромобілі це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без них йому, ймовірно, довелося б закрити свою лавку (американський лідер має на увазі автовиробника Tesla – ред.) і повернутися додому до Південної Африки», – відзначив президент.



