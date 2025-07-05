«Повернемо вам свободу»: Маск оголосив про створення своєї політичної партії

Бізнесмен Ілон Маск повідомив про створення нової політичної сили у США – «Американської партії» (America Party).

«З перевагою два до одного ви хочете нової політичної партії – і ви її отримаєте», – зазначив бізнесмену у своєму акаунті у соцмережі X.

Крім того, Маск піддав критиці політичну систему США, заявивши, що «країна фактично живе в умовах однопартійної системи, а не демократії, через марнотратство та корупцію».

«Сьогодні створено America Party, щоб повернути вам вашу свободу», – підсумував він.

Раніше Маск погрожував створити Американську партію в разі, якщо Конгрес США ухвалить законопроєкт про податкові пільги, який президент США Дональд Трамп називає «великим прекрасним законом» (The Big Beautiful Bill).

«Якщо цей божевільний законопроєкт про витрати буде ухвалений, наступного дня буде створено Американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів та республіканців, щоб народ справді міг голосувати», – написав Маск у мережі X у ніч на 1 липня.

Перед тим бізнесмен заявив, що конгресмени, які підтримають законопроєкт про податкові пільги, програють праймеріз (партійні вибори – ред.) у 2026 році, «навіть якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі».

Після критичних висловлювань мільярдера Дональд Трамп погрожував позбавити Ілона Маска субсидій. Трамп написав у мережі Truth Social, що виступає проти електромобілів, і Маск знав про це, коли підтримав його перед виборами.

«Електромобілі це добре, але не всіх потрібно змушувати їх купувати. Ілон, можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без них йому, ймовірно, довелося б закрити свою лавку (американський лідер має на увазі автовиробника Tesla – ред.) і повернутися додому до Південної Африки», – відзначив президент.

На думку Трампа, якщо США не підтримуватимуть запуски ракет і супутників або виробництво електромобілів, то країна заощадить «купу грошей». Президент США запропонував департаменту державної ефективності (DOGE), який донедавна очолював Маск, «добре придивитися» до того, щоб позбавити бізнесмена субсидій.



