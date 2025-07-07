Ілон Маск і його America Party: бунт мільярдера проти Дональда Трампа?

У США з’явилася ще одна політична партія – принаймні на словах. Її назва – America Party, а її засновник – один із найвпливовіших і найсуперечливіших людей сучасності – Ілон Маск. Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla, X (Twitter) оголосив про створення партії як про «альтернативу» політичній системі США.

Але що за цим стоїть?

Справжній виклик двопартійній системі?

Чи емоційна відповідь президенту США Дональду Трампу?

Кінець дружби

Упродовж 2024 року Ілон Маск був одним із найбільших донорів Дональда Трампа під час президентської кампанії. Через свою America PAC він витратив щонайменше $290 млн на підтримку кандидатів Республіканської партії, включно з Трампом. Також Маск очолював так званий DOGE (Department of Government Efficiency) – ініціативу у рамках адмінкоманди Трампа, спрямовану на скорочення витрат державного апарату.

Публічна напруга між Трампом та Маском набула піку, коли Трамп схвалив «великий прекрасний закон» («Big, Beautiful Bill») – податково-бюджетний закон, який підвищив поріг державного боргу до $5 трлн. Цей закон Ілон Маск назвав «руйнівним». «Ми живемо у системі однієї партії, яка просто спалює гроші платників податків», – написав він у X.

Що відомо про нову партію Маска?

У соцмережі X, яка належить Ілону Маску, він запитав у користувачів X, чи варто створювати нову партію. Близько 65% користувачів проголосували позитивно, близько 34% виступили проти цього (станом на 7 липня у цьому опитуванні взяли участь більш ніж 1,2 млн користувачів соцмережі X).

Після цього він оголосив про створення власної політичної сили, яка, за його словами, має «повернути людям свободу».

Один із підписників Маска у X запитав: «Це платформа партії «Америка»?». Далі користувач запропонував такі позиції й запитав, чи варто вже надсилати донати:

зменшення боргу, відповідальне витрачання коштів;

модернізація збройних сил за допомогою штучного інтелекту та робототехніки;

підтримка технологій, прискорення розвитку штучного інтелекту;

зменшення регулювання в усіх сферах, особливо в енергетиці;

свобода слова;

підтримка народжуваності;

центристська політика в усіх інших сферах.

У відповідь Маск сказав: «Так!» і перепостив цей список на своїй сторінці.

Однак поки що власного офіційного плану дій мільярдер не надав.

На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, такий крок колишнього союзника Дональда Трампа може нести суто емоційний характер.

Мабуть, сам Ілон Маск остаточно не визначився з тим, що він хоче з цього всього мати

«Я думаю, що, мабуть, сам Ілон Маск остаточно не визначився з тим, що він хоче з цього всього мати. Дійсно, він хоче показати, що він не задоволений, що його не оцінили й що він робив таку важку справу для Трампа, але зараз на нього звалюють якісь провини й загрожують йому.

Тому, як варіант, Маск хоче показати, що він ображений, і дистанціюватися трохи від Трампа. В цьому випадку, якщо вони якимось чином зараз свої взаємні відносини владнають, Трамп відмовиться від плану накладати великі податки, зокрема на Tesla, тоді, мабуть, Маск може сказати, що я нічого не створюю, ніяку партію я не буду робити», – розповів Дубовик у коментарі Радіо Свобода.

Дональд Трамп же відповів на таку ініціативу колишнього політичного союзника, сказавши, що «йому сумно спостерігати, як Ілон Маск повністю зійшов з рейок, фактично перетворившись на катастрофу за останні п’ять тижнів».

Які шанси створити альтернативу двопартійній системі США?

Хоча Маск прагне створити життєздатну, конкурентоспроможну третю партію, для її реалізації в США потрібно більше, ніж опитування у соцмережі X, каже Дубовик. Насправді багато хто вже пробував це зробити раніше.

Створення загальнонаціональної партії – це, мабуть, вже дуже серйозний виклик

«В Америці були випадки створення третіх партій. Були випадки, коли люди висувалися на президентських виборах, не від демократів та республіканців. Але одна справа – висунутися на вибори, коли маєш багато грошей і можеш фінансувати свою компанію. Інша справа – створити таку повноцінну нормальну партію, яка працювала б весь час.

Бо тут Маску це може бути не під силу, тому що гроші є, ідеї певні, він може найняти людей, щоб цими справами займатися. Але створення загальнонаціональної партії – це, мабуть, вже дуже серйозний виклик», – розповідає Дубовик.

Дві основні партії – Демократична та Республіканська – домінують в американській політиці й жодна третя партія за останні роки не змогла суттєво проникнути у двопартійну систему.

«І зараз існують «треті» партії у США, але вони не дуже помітні. Вони, знаєте, не відіграють значну роль в американському політичному житті. Тому в принципі створити таку повноцінну партію, ще й таку, яка б була конкурентною республіканцям та демократам – це важко», продовжує Дубовик.

Колишній кандидат у президенти від Демократичної партії на виборах 2020 року Ендрю Янг виступав за представництво поза двопартійною системою, але, мабуть, досяг обмеженого успіху зі своєю партією Forward Party, пише видання Time.

У червні Янг висловив бажання об'єднати зусилля з Маском, мабуть, сподіваючись, що разом вони матимуть більше шансів на успіх.

«Ілон неодноразово створював компанії світового класу, маючи лише ідею, і в цьому випадку більшість американців прагнуть нового підходу, – сказав Янг в інтерв'ю Politico. – Я з радістю поясню це Ілону або будь-кому іншому, хто хоче піти цим шляхом. Третя партія може дуже швидко досягти успіху».

Водночас каже Дубовик, аудиторія Маска у мережі X – це мільйони політично активних американців. Його статки дозволяють фінансувати виборчі кампанії без донорів. Але гроші – це ще не організація й на цьому етапі Маск її не має.

Експерт каже, що в США для участі у виборах потрібна не тільки реєстрація в Федеральній виборчій комісії, а й реальна інфраструктура – партійні осередки, польові штаби, юристи, волонтери, кандидати.

Маск поки не представив жодного офіційного кроку, крім дописів у X. Він також не заявив, чи буде особисто балотуватись, чи лише підтримуватиме інших.

Ганс Ноель, професор, який викладає політичну історію та політичну методологію в Джорджтаунському університеті, сказав у коментарі The Washington Post , що в США немає «інститутів, які були б відкриті для багатопартійності та надзвичайного успіху третіх партій».

«Щоб чогось досягти, потрібно перемогти з великим відривом. Тож це не так, як в інших демократичних країнах, де ви створюєте невелику партію й отримуєте, скажімо, 20 або 30 відсотків голосів, а потім отримуєте певну частку місць у законодавчому органі й можете розвиватися далі», – сказав Ноель.