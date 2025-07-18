В Україні планують запустити аналог департаменту Маска DOGE – Федоров

В Україні планують запустити аналог департаменту Ілона Маска DOGE для скорочення витрат, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у соцмережі Threads.

«Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок», – зазначив міністр.

DOGE - це назва американського департаменту, який займається скороченням бюджетних витрат і у перші місяці президентства Дональда Трампа керувався мільярдером Ілоном Маском.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв скоротити державні витрати і доручив ​Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваному Ілоном Маском, здійснити це завдання. Згодом Маск заявив, що з травня суттєво скорочує свою роботу в DOGE.



