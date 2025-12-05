Єврокомісія оштрафувала соцмережу Маска на 120 млн євро через сині галочки

Європейська комісія висунула штраф на 120 мільйонів євро соцмережі X (раніше Twitter) за порушення зобов’язань із прозорості відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA). Про це виконавчий орган Євросоюзу повідомив 5 грудня.

Комісія уточнює, порушення включають «оманливий дизайн» синіх позначок, відсутність прозорості рекламного репозиторію та нездатність забезпечити доступ до публічних даних для дослідників.

«Використання X «синьої галочки» для «перевірених облікових записів» обманює користувачів. Це порушує зобов’язання онлайн-платформ за DSA заборонити оманливі дизайнерські практики на своїх сервісах», – йдеться в повідомленні.

Комісія вказує на те, що будь-який користувач X будь-хто може заплатити за отримання статусу верифікованого аккаунту без суттєвої перевірки компанією того, хто стоїть за цим обліковим записом. Це ускладнює для користувачів оцінку справжності облікових записів та їхнього контенту.

«Цей обман наражає користувачів на загрозу шахрайства, в тому числі з боку тих, хто видає себе за іншу особу, а також інші форми маніпуляцій з боку зловмисників. Хоча DSA не вимагає перевірки користувачів, він чітко забороняє онлайн-платформам неправдиво стверджувати, що користувачі були перевірені, коли така перевірка не проводилася», – стверждує пресслужба.

Також, додає Єврокомісія, репозиторій реклами X не відповідає вимогам DSA щодо прозорості та доступності. За повідомленням, доступні та зручні для пошуку рекламні репозиторії мають вирішальне значення для дослідників та громадськості для виявлення шахрайства, гібридних кампаній із погрозами, скоординованих інформаційних операцій та фальшивої реклами.





Водночас соцмережа має «конструктивні особливості» та перешкоди, такі як надмірні затримки в обробці, що підриває мету рекламних репозиторіїв, повідомляє комісія. Також рекламний репозиторій X не містить критичної інформації, такої як зміст та тема реклами та юридичної особи, яка за неї платить. Це, за повідомленням, заважає дослідникам та громадськості самостійно перевіряти будь-які потенційні ризики в онлайн-рекламі.

Крім того, Єврокомісія звинуватила соцмережу в тому, що вона не виконує своїх зобов’язань за DSA щодо надання дослідникам доступу до публічних даних платформи. Зокрема, дослідники не можуть отримувати дані з платформи шляхом парсингу. Перешкоди в доступі «фактично підривають дослідження кількох системних ризиків у Європейському Союзі».

Комісія додає, що сума штрафу, накладеного в п’ятницю, була розрахована з урахуванням характеру цих порушень, їхньої серйозності з точки зору постраждалих користувачів ЄС та їхньої тривалості.

«Це перше рішення про невиконання згідно з DSA», – додає пресслужба.

Відтак X має 60 робочих днів, аби поінформувати комісію про заходи, яких компанія планує вжити, щоб покласти край порушенням DSA, пов’язаним із оманливим використанням блакитних галочок. Також Єврокомісія відвела їй 90 днів на надання плану дій із усунення порушень щодо рекламного репозиторію та доступу до публічних даних. Невиконання вимог, додає комісія, «може призвести до періодичних штрафних виплат».

Соцмережа X, власником якої є американський мільярдер Ілон Маск, наразі не коментувала рішення Єврокомісії.

Єврокомісія формально почала оцінку ймовірного порушення соцмережею X Закону про цифрові послуги в грудні 2023 року.

Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року та швидко провів кілька організаційних змін. Зокрема, компанія запустила перевірену Twitter синю галочку верифікації як платну послугу, а також звільнила близько половину персоналу.





