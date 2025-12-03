Єврокомісія додала Росію до «країн високого ризику» через відмивання коштів

Європейська комісія додала Росію до переліку «країн високого ризику» зі стратегічними недоліками в протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму – про це пресслужба заявила 3 грудня.

Єврокомісія вказує на те, що в липні ухвалила Делегований регламент, який зобов’язує її до кінця 2025 року завершити огляд третіх країн, які не включені до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але членство яких призупинено. Метою було оцінити необхідність внесення змін до списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей на основі цього перегляду.

Оскільки Росія підпадає під дію цього регламенту, комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи «чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з публічних джерел, компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх дій».

Читайте також: Словаччина не підтримує жодну з пропозицій Єврокомісії щодо підтримки України – міністр

«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – пйдеться в повідомленні.

Суб’єкти Євросоюзу, на які поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, повинні зберігати підвищену пильність щодо операцій, які стосуються країн у цьому списку.

Єврокомісія уточнює, що Делегований регламент набуде чинності після перевірки та погодження Європейським парламентом та Ради ЄС протягом місяця. Цей термін можуть продовжити ще на місяць.

Росія перебувала у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року. Її членство було припинене після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 організація не включила РФ до чорного списку на прохання України.



