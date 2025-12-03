Угорщина обіцяє оскаржити в суді намір ЄС відмовитися від російського газу до 2027 року

Угорщина оскаржить у Суді Європейського Союзу рішення ЄС повністю відмовитися від імпорту російського природного газу до 2027 року – про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто 3 грудня.

На своїй фейсбук-сторінці Сійярто назвав виконання цього рішення неможливим для його країни.

«Щойно план RePowerEU буде офіційно прийнято, ми негайно оскаржимо його в Суді Європейського Союзу», – додав він у дописі на X.





Міністр додав, що це рішення порушує основоположний документ блоку, і назвав його санкційним заходом проти Росії, а не реальним кроком у торговельній політиці.

Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан, який часто критикує Європу за, на його думку, «жорстку» позицію щодо Росії через її війну проти України, заявив, що російська енергетика є «життєво важливою» для Угорщини.

Водночас комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен назвав рішення про відмову від російського палива кроком на користь енергетичної безпеки та незалежності для Європи:

«Більше жодного шантажу. Більше жодних маніпуляцій ринком з боку Путіна. Ми твердо стоїмо на боці України».

Стратегія ЄС REPowerEU передбачає повну відмову від російського газу до кінця 2027 року. Напередодні представники Європейської ради та Європарламенту досягли відповідної попередньої угоди. Щоб офіційно ухвалити попередню угоду, її мають схвалити Європейський парламент та держави-члени.

Водночас Кремль заявив, що цей крок «прискорить» скорочення провідного потенціалу європейської економіки та «знизить її конкурентоспроможність».

Європейський союз розпочав шукати можливості позбутися залежності від російського природного газу після того, як Росія різко скоротила його постачання до Європи навесні 2022 року, намагаючись вплинути на Євросоюз, який виступив на підтримку України на тлі відкритої російської військової агресії. Наприкінці жовтня 2025 року на Росію припадало близько 12% природного газу, що імпортується країнами Євросоюзу. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну ця частка сягала 45%. Зараз лише три країни – Франція, Угорщина та Бельгія продовжують імпортувати газ із Росії.

Першою країною, яка стала імпортером природного газу з Радянського Союзу, була Австрія. Це сталося 1968 року.







