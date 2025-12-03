Євросоюз відмовиться від імпорту природного газу з Росії в 2027 році

Представники Європейської ради та Європарламенту досягли 3 грудня попередньої угоди про повне припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.

Згідно із оприлюдненою вночі заявою Євроради, імпорт природного газу з Росії буде повністю припинений до 30 вересня 2027 року. Так звані спотові закупівлі газу, які здійснюються без попередніх контрактів, будуть припинені до червня 2026 року. Постачання зрідженого газу за довгостроковими контрактами має завершитися 1 січня 2027 року, постачання газу трубопроводами – 30 вересня 2027 року.

Європа надалі не буде об’єктом енергетичного шантажу та економічної залежності, заявив європейський комісар із питань енергетики Ден Йоргенсен.

Європейський союз розпочав шукати можливості позбутися залежності від російського природного газу після того, як Росія різко скоротила його постачання до Європи навесні 2022 року, намагаючись вплинути на Євросоюз, який виступив на підтримку України на тлі відкритої російської військової агресії. Наприкінці жовтня 2025 року на Росію припадало близько 12% природного газу, що імпортується країнами Євросоюзу. Перед повномасштабним російським вторгненням в Україну ця частка сягала 45%. Зараз лише три країни – Франція, Угорщина та Бельгія продовжують імпортувати газ із Росії.

Першою країною, яка стала імпортером природного газу з Радянського Союзу, була Австрія. Це сталося 1968 року.