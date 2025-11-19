Російська компанія продає газ до Китаю зі знижкою до 40% – Reuters

Російська компанія «Новатек», яка є найбільшим виробником зрідженого природного газу, від серпня знизила ціни на свою продукцію на 30-40% з метою залучити покупців із Китаю до закупівлі газу всупереч санкціям, запровадженим щодо проєкту «Арктик СПГ-2». Про це повідомляє 19 серпня агентство Reuters із посиланням на інформоване джерело.

«Арктик СПГ-2» включений до списків санкцій і Сполученими Штатами, і Єросоюзом. Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла про готовність запроваджувати вторинні санкції або мита щодо компаній і країн, які продовжують закупівлю енергоносіїв у Росії або беруть участь у обході санкцій.

У повідомленні Reuters наголошується, що до зниження цін у серпні цього року компанії «Новатек» не вдавалося знайти покупців на продукцію «Арктик СПГ-2». 28 серпня до Китаю було поставлено першу партію зрідженого газу за ціною, як стверджує джерело в галузі, на 3 або 4 долари за мільйон британських теплових одиниць нижче за ринкову ціну 11 доларів. Це означає, що знижки складають близько 30% або більше. Таким чином, вантажі продаються за ціною від 28 до 32 мільйонів доларів за одне постачання, що значно нижче за ринкову вартість, яка перевищує 44 мільйони доларів, зазначає Reuters.

У повідомленні не йдеться, які саме китайські компанії купують у «Новатека» зріджений природний газ на цих умовах.