Reuters: США і Росія негласно обговорили низку угод з енергетики

Російські й американські урядовці негласно обговорили кілька угод у сфері енергетики, коли у серпні зустрічалися у рамках переговорів щодо досягнення миру в Україні, пише 26 серпня агентство Reuters із посиланням на п’ять неназваних джерел, знайомих із ходом обговорення.

За словами співрозмовників агентства, угоди були запропоновані як стимул, щоб спонукати Кремль погодитися на припинення вогню в Україні, а Вашингтон зміг послабити санкції проти російського керівництва.

Як зазначили три джерела Reuters, офіційні особи обговорили, зокрема, можливість повернення компанії Exxon Mobil до російського нафтогазового проєкту «Сахалін-1». Вони також порушили питання щодо можливості купівлі Росією американського обладнання для проєктів із виробництва зрідженого природного газу. Йдеться, наприклад, про проєкт «Арктик СПГ-2», що потрапив під санкції.

Ще один варіант можливих домовленостей полягає у купівлі США у Росії атомних криголамів, про що Reuters повідомляв раніше.

Переговори відбулися під час візиту до Москви в першій половині серпня спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який провів зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним і його представником з інвестицій Кирилом Дмитрієвим.

Угоди також, як зазначається, коротко обговорювалися під час російсько-американського саміту на Алясці 15 серпня.

«Трамп і його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими й українськими офіційними особами з метою проведення двосторонньої зустрічі, щоб зупинити вбивства і покласти край війні», – заявив представник Білого дому у відповідь на питання про угоди. В адміністрації Трампа додали, що подальше публічне обговорення теми не відповідає національним інтересам.

Представник Кирила Дмитрієва від коментарів відмовився. Така ж реакція на запит агентства була в Exxon Mobil. «Роснефть» і «Новатек» на запити про коментарі не відповіли.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово заявляв про готовність сприяти якнайшвидшому завершенню війни Росії проти України, після саміту на Алясці почав активні зусилля для організації особистої зустрічі президентів України й Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Москва заявляє, що Путін готовий до переговорів із Зеленським, але лише коли для їхньої зустрічі відповідні умови.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров не раз за останні дні повторив позицію Москви у її сумнівах щодо легітимності президента України Володимира Зеленського через те, що в Україні минулого року не було проведено нових виборів голови держави. Українська Конституція не допускає проведення голосування за умов воєнних дій.

Володимир Зеленський вважає, що Росія зараз робить все для того, щоби його переговори з Володимиром Путіним не відбулися і не хоче закінчувати війну.