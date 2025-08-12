У Росії дорожчає бензин. Ось до чого тут українські дрони

Про те, чого очікувати росіянам і чи є якісь економічні причини, через які Путін може зупинити війну, телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки, поговорив з доктором економічних наук Ігорем Ліпсіцем.

– Які основні причини стрімкого зростання цін на бензин у Росії?

Атаки досить серйозно починають позначатися на галузі

– Тривають атаки. Ці атаки досить серйозно починають позначатися на галузі. Спочатку було десь близько п'яти відсотків вибитих потужностей. Зараз, мабуть, вже більше. А проблема в тому, що це не так легко відремонтувати. Потрібне обладнання, а обладнання на НПЗ значною мірою імпортне, дістати його в умовах санкційного режиму досить складно, дорого. Навіть якщо ви провели ремонт, прибрали старе обладнання, яке згоріло у вогні, ви ставите нове, то воно вам дорожче обійшлося. У вас витрати на виробництво починають бути вищими через те, що ви поставили дорожче обладнання. Виходить, що у вас неухильно зростають витрати на виробництво бензину і дизпалива.

Ми побачимо зростання цін далі

Ця картина, відповідно, буде далі розвиватися за тією ж логікою, тому що атаки тривають, а добувати обладнання важче. Колись були бадьорі запевнення, що можна буде перекачати досить багато бензину і дизпалива з Сибіру по продуктопроводах, але, мабуть, не дуже це виходить. А потреби великі. Тож, думаю, ми побачимо зростання цін далі.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах вийшли з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту. У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об’єктах у РФ, задіяних у забезпеченні російської армії, і наголошують, що такі удари триватимуть.

Є ще один фактор. Він пов'язаний з тим, що нафтові компанії Росії зараз не в дуже хорошому фінансовому становищі. Я розумію, що це людям може здаватися дивним, що нафтовики не купаються у грошах. Але там же досить неприємна ситуація. Дійсно, ціна на світовому ринку падає. Обмеження діють. Доводиться давати все більші дисконти, брати на себе транспортні витрати, брати на себе страховку. Плюс, для нафтовиків занадто міцний рубль – теж біда. У підсумку всі експортери, враховуючи нафтовиків, несуть великі втрати. Це потрібно якось компенсувати. Ось і відбувається ця ситуація.

Крім цього, за кордоном ціни стали нижчими. Нафтовики втратили більшу частину свого паливного демпфера, який був призначений для того, щоб вони тримали ціни всередині Росії нижчими, ніж за кордоном. Виходить, що на них обрушилося відразу кілька бід. І щоб якось вижити, їм треба відігратися тільки на внутрішньому ринку, тільки на внутрішньому споживачеві, тільки на підвищенні цін на бензин і дизпаливо.

Уряд намагається це якось зупинити. Але це вже не спрацює

Уряд намагається це якось зупинити. Ось заборонив їм експорт бензину повністю. Всім, навіть великим компаніям, чого раніше не було. Але це вже не спрацює. Стрілялка вистрілила, гармата прогриміла, куля полетіла. Але, як бачите, ніякого результату це не принесло. А більше знарядь у уряду вже особливо й немає, щоб тиснути на нафтовиків. З іншого боку, банкрутство нафтовиків – це велика біда для Росії і для бюджету в цілому. Що залишається? Будуть рости ціни на бензин і дизпаливо. Інших варіантів практично не залишилося.

– Коли буде запроваджений 18-й пакет санкцій ЄС, це ще сильніше позначиться на цінах на російський бензин?

– Давайте подивимося, як він буде працювати. Справа в тому, що цей пакет ухвалювався з дуже великими труднощами. І було сказано, що він буде дуже сильним, дуже дієвим. Але він загалом виявився значною мірою порожнім, тому що там було вирішено, що буде заборонений імпорт до Європи нафтопродуктів, вироблених з російської нафти в третіх країнах.

Тобто, це був удар по Індії та Туреччині, які купують російську нафту і нафтопродукти, потім їх експортують до Європи, що приносить Росії доходи. Але коли запровадили, це все було красиво, бадьоро і весело. А через два дні оголосили, що це все відкладається на шість місяців. Але в цій ситуації, як ви розумієте, буде тільки збільшення доходів від експорту, тому що будуть закуповувати про запас за вищою ціною. Тобто, буде повторюватися історія 2022 року.

Так що в цьому сенсі санкційний механізм не ідеально налагоджений. Він весь час послаблюється тим, що Європа занадто боїться собі нашкодити. Це теж зрозуміло. Але в підсумку санкції не вистрілюють, як мали б вистрілити.

– Ви згодні з Дональдом Трампом, що якщо ціна на нафту впаде ще на $10, то Володимир Путін сам буде змушений припинити війну?

Все, що цивільне, буде занедбане, але війна й далі фінансуватиметься

– Ні, не згоден. Дозволю собі не погодитися з президентом США, тому що президент США розглядає Росію як такий собі економічний орган, що має певні межі міцності, які більш-менш можна прорахувати. Це не так. У Росії інший запас міцності – це населення Росії. І тому при зниженні ціни на нафту просто населення буде жити бідніше. Шлях утримання влади за рахунок зубожіння росіян у Путіна дуже довгий, можливості тут у нього величезні. Тому навіть зниження цін на $10–15 нічого не змінить у Росії. Буде дуже складна фінансова ситуація – значить, заберуть гроші у населення, заберуть гроші у місцевих бюджетів, поступово насуватиметься розруха в містах, буде дуже погано з медициною, дуже погано з освітою. Все, що цивільне, буде занедбане, але війна й далі фінансуватиметься.

– А чи є якісь економічні причини, через які Путін може зупинити війну?

Російська еліта може почати сумніватися, чи варто бути вірною Путіну, якщо через це ти стаєш дуже бідним

– Економічних причин немає, вони можуть бути тільки політичними – якщо оточенню Путіна стане дуже невигідно бути його оточенням. Адже ти обіймаєш високу владну посаду, а грошей немає. І, можливо, вони почнуть шукати якийсь вихід для себе, щоб зовсім не збідніти, не втратити гроші. Ну, ось це єдине. На щось інше розраховувати безглуздо.

Росія може програти на полі бою, тобто втратити ініціативу, зазнати занадто великих втрат, перестати наступати. Це військовий фактор. Російська еліта може почати сумніватися, чи варто бути вірною Путіну, якщо через це ти стаєш дуже бідним. Але й це ще не гарантовано. Тому, на жаль, таких мирних причин для припинення війни, як економічна політика, не дуже багато, і вони не дуже ймовірні.