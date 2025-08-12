Путін, ймовірно, прагне використати посилені тактичні наступи на Донеччині для отримання від США поступок – ISW

Росія, ймовірно, зосереджується на просуванні в напрямку Добропілля, щоб створити інформаційні умови напередодні зустрічі на Алясці 15 серпня. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські диверсійно-розвідувальні групи проникають у райони поблизу Добропілля (на північний захід від Покровська), а російські війська, ймовірно, нещодавно просунулися на південний схід від населеного пункту.

Аналітики звертають увагу на звіт NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), який показує теплові аномалії на захід від Нового Шахова та в Новому Донбасі (обидва на схід від Добропілля), Білицькому (на південний схід від Добропілля) та Родинському (на північ від Покровська та на південний схід від Добропілля), що свідчить про вогневі дії в цьому районі.

Таким чином, ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, нещодавно захопили Разине, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне (усі на південний схід від Добропілля), Маяк та Паньківку (обидва на схід від Добропілля).

«Називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня передчасно, хоча російські війська, ймовірно, прагнуть перетворити свої тактичні просування на прорив оперативного рівня в найближчі дні. Російські війська використали подібне тактичне проникнення в середині квітня 2024 року, щоб полегшити захоплення оперативно важливої території на північний захід від Авдіївки», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що наступні кілька днів у районі Покровська, ймовірно, будуть критично важливими для здатності України запобігти прискореному просуванню Росії на північ та північний захід від Покровська.

ISW продовжує оцінювати, що президент РФ Володимир Путін намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб змусити Україну та Захід капітулювати перед вимогами Кремля. У звіті припускається, що Путін, ймовірно, прагне використати посилені тактичні наступи, щоб створити умови для отримання від США поступок щодо війни Росії в Україні.



В Інституті вивчення війни вважають, що окупація Росією чотирьох областей не є ні неминучою, ні невідворотною, оскільки російські війська зіткнуться з серйозними оперативними перешкодами, особливо в Донецькій області, де, ймовірно, доведеться вести багаторічні бойові дії.

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.





