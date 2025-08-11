Армія РФ розрізає Донецьку область: де будуть головні бої?

Російська армія просунулась у бік Золотого Колодязя на схід від Добропілля, повідомив проєкт DeepState 9 серпня. Таким чином, агресор вклинився в українську оборону – і якщо й далі просуватиметься на північ, може розрізати Донецьку область на дві частини.

Якщо це станеться, основні бої можуть розгорнутися навколо Покровська та Добропілля з одного боку та агломерації Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка з іншого.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 8 серпня повідомляє, що російське військове командування останні півтора року розробляло та впроваджувало тактику захоплення прифронтових міст та селищ. Її мета – поступово охопити територію і змусити українські війська відступати.

Проте, пишуть аналітики, Росія поки що не змогла повністю оточити більшу частину української оборони і, швидше за все, не зможе взяти такі важливі міста як Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка. Для цього їм спочатку доведеться штурмувати та брати інші укріплені міста, що вимагатиме прямих лобових атак, зазначається у звіті.

