Поліція Кіпру розшукує колишнього очільника російського «Уралкалію» Баумгертнера

Поліція Кіпру розшукує 56-річного росіянина Владислава Баумгертнера – він зник безвісти 7 січня з місця свого проживання в кіпрському місті Лімасол. На це звернула увагу білоруська служба Радіо Свобода.

Місцеві правоохоронці просять всіх, хто має відовідну інформацію, звернутися до відділку поліції Лімасола або зателефонувати на гарячу лінію кіпрської поліції.

З 2003 по 2013 рік Баумгертнер був комерційним, а потім генеральним директором російської компанії «Уралкалій». Згодом, з березня 2017 року по жовтень 2021-го, він обіймав посаду генерального директора компанії «Алево».

У серпні 2013 року Баумгертнера заарештували в Білорусі за звинуваченням у зловживанні владою – туди він прибув для переговорів із прем’єр-міністром Білорусі Михайлом М’ясниковичем. Баумгертнер став найвищим за посадою російським топменеджером, якого затримували в Білорусі за її новітню історію.

Обставини його затримання в аеропорту перед вильотом до Росії, тримісячне перебування в слідчому ізоляторі та під домашнім арештом у Мінську, а також складні переговори на високому рівні щодо його звільнення привернули значну увагу громадськості та медіа до долі бізнесмена. У листопаді 2013 року Баумгертнера екстрадували до Росії.



