Росія повторно оголосила в розшук командира РДК Дениса Капустіна

Міністерство внутрішніх справ РФ повторно оголосило в розшук засновника «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна – після того, як українська розвідка повідомила, що його загибель була інсценована.

«Підстава розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу […]. Переоголошено», –йдеться в картці на сайті МВС РФ.

Вперше Капустін з'явився у базі МВС у 2023 році. У Росії він заочно засуджений до довічного терміну у справі про вторгнення ЗСУ на територію Брянської області – за державну зраду і тероризм.

Про загибель Капустіна 27 грудня повідомив сам РДК. 1 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що повідомлення про загибель командира було «спецоперацією», і насправді Капустін живий.

У відомстві заявили, що спецслужби Росії замовили вбивство Капустіна і виділили на це 500 тисяч доларів, але українська розвідка змогла зберегти йому життя. 2 січня ГУР опублікувало сфабриковані відеокадри, які були надані російським спецслужбам як підтвердження вбивства.

«Російський добровольчий корпус» – збройне формування, яке воює на боці України і складається переважно з російських громадян. Згідно з заявами бійців РДК, їхня мета – «звільнення своєї землі від путінського режиму». У Росії РДК визнано терористичною організацією.