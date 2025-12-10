За РДК і «Азов» – суд у РФ уперше оштрафував за пошук «екстремістського» контенту

Суд у Свердловській області Росії оштрафував 20-річного жителя міста Кам’янськ-Уральський Сергія Глухих за новою адміністративною статтею про пошук матеріалів, які влада РФ вважає «екстремістськими». Про це повідомляє агенція РБК із посиланням на адвоката Глухих.

Сума штрафу становить три тисячі рублів. Адвокат повідомив, що захист «однозначно» оскаржуватиме рішення, коли отримає мотивувальну частину.

Сергію Глухих інкримінували пошук матеріалів про Російський добровольчий корпус і батальйон «Азов», які влада Росії оголосила «терористичними організаціями».

Захист наполягав, що Глухих спеціально не шукав цю інформацію, а просто «натрапив на символіку, матеріали заборонених організацій» під час серфінгу в інтернеті. Як силовики довідалися, які сторінки переглядав Глухих, залишається неясним.

Закон про заборону пошуку екстремістських матеріалів президент РФ Володимир Путін підписав 31 липня, норма стала діяти з 1 вересня.