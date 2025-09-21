Росія блокує дзвінки в месенджерах. Чим українцям в окупації замінити WhatsApp та Telegram

Росія блокує дзвінки в месенджерах WhatsApp та Telegram для жителів РФ та окупованих територій України. Також фіксуються перебої в роботі Google Meet від недружньої для Росії компанії Meta, на який почали активно переходити користувачі. Для багатьох людей це була чи не єдина можливість почути голос рідних по інший бік лінії фронту.

Чи допоможе VPN?

Якими альтернативними месенджерами можна користуватися?

Що потрібно зробити обов'язково?

І чого остерігатися?

Розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

У серпні Росія вдалася до чергового кроку ізоляції людей на захоплених територіях України – були заблоковані будь-які дзвінки у найпопулярніших в окупації месенджерах WhatsApp та Telegram. Спостерігаються також проблеми у зв'язку через Google Meet. Сервіси Google Кремль вже блокував раніше, але подекуди ними можливо було скористатися. Як повідомляє рух «Жовта стрічка», тепер окупанти намагаються повністю заблокувати не лише Google Meet, а й Zoom.

Джерела Донбас Реалії в окупації підтверджують блокування і повідомляють про неможливість здійснити голосовий чи відеодзвінок через ці месенджери. З'єднання або не відбувається, або воно є, але зі значними перешкодами, і слів неможливо розібрати. Хоча подекуди дзвінки ще проходять.

«В телеграмі працюють, позавчора і вчора дзвонив. А от у них в окупації між собою в телеграмі дзвінки не працюють», – розповідає донеччанин Олег, що виїхав до ЄС.

«Не працює! Ні WhatsApp, ні Telegram. Навіть не кожний VPN дозволяє подзвонити. Довелося кілька різних пробувати, щоб підібрати, яким тепер користуватися, щоб мати зв’язок з рідними та друзями. У мене син – в Україні, донька з онукою – в Німеччині, друзі – хто де після 2022-го живуть. А ще треба ідентифікацію для пенсії проходити. Там же тобі в телеграмі дзвонили з «Ощаду» і перевіряли, чи ти живий. Сподіваюся, що якось знайдуть вихід», – поділився співрозмовник з «Суспільне Донбас».

Пересилання повідомлень і медіафайлів наразі залишається доступним.

У соціальних мережах жителі підконтрольних РФ українських територій скаржаться, що не знають, як тепер дзвонити за межі окупації – телефонувати на українські номери звідти через російських мобільних операторів неможливо.

Офіційно Росія стверджує, що такі заходи мають покращити боротьбу з шахрайством, екстремізмом та тероризмом. Роскомнагляд російський регулятор у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікаційзаявив, нібито WhatsApp та Telegram «стали основними голосовими сервісами, які використовуються для обману та здирництва грошей, залучення в диверсійну та терористичну діяльність російських громадян», а платформи не реагують на запити російських правоохоронців та не дотримуються вимог законодавства РФ.

Чому насправді заблокували ці месенджери

Як зазначають в Службі зовнішньої розвідки України, таке рішення лобіювали великі мобільні оператори в Росії, які втрачають прибутки через інтернет-дзвінки і прагнуть таким чином повернути користувачів до традиційних дзвінків.

Але основна мета таких дій – перевести людей у месенджери, над якими Росія має контроль, каже експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов. І зробити це, не заборонивши найпопулярніші месенджери, а створити незручності, щоб користувачі змушені були встановлювати внутрішній російський месенджер MAX. Його активно впроваджує Кремль – з 1 вересня він став обов'язковим для встановлення на всіх смартфонах, що продаються в Росії.

У перспективі це спроба створити інструмент контролю над населенням, за аналогією китайського застосунку WeChat. У MAX в РФ наполегливо переводять всіх – від сервісів держпослуг, банків, операторів зв’язку і чиновників до студентських та батьківських шкільних чатів.

«Це розчистка дороги для того, щоб всюди впровадити свій месенджер MAX. А це дає доступ до спілкування, доступ до всіх параметрів, даних, розуміння, що це за смартфон, які поруч застосунки, як часто, хто, чим користується, з ким спілкується тощо», – каже Павло Бєлоусов.

Це розчистка дороги для того, щоб всюди впровадити свій месенджер MAX

Кіберспеціаліст наголошує, що MAX – не просто месенджер, а платформа з тотальним доступом до пристрою. Він збирає дані, а також має доступ до геолокації, камери, мікрофону, запису екрана, до даних про відвідування користувачем вебсторінок тощо. А розробники відкрито вказують, що платформа може передавати дані на вимогу державних органів, тому фахівці не радять його встановлювати.

Але навіть із врахуванням небезпеки, яку несе MAX, поспілкуватися через нього з Україною та іншим цивілізованим світом не вдасться. Месенджер недоступний для скачування в інших країнах, крім Росії та Білорусі, а для реєстрації в ньому потрібен номер мобільних операторів цих країн, отриманий за паспортом.

Що робити, щоб не втратити зв’язок

Встановити VPN

Обійти блокування WhatsApp та Telegram поки що можна за допомогою VPN. Це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку та змінює IP-адресу. Щоб здійснити дзвінок у месенджері, потрібно завантажити VPN та запустити програму.

І хоча VPN в Росії поки офіційно не заборонений, використання його не схвалюють і обмежують, а самі застосунки часто видаляють як такі, що містять «нелегальний у Росії контент». У РФ з 1 вересня набув чинності закон про адміністративну відповідальність за умисний пошук в інтернеті екстремістських матеріалів, зокрема і через VPN. Його використання в такому випадку стає обтяжливою обставиною. А от реклама або заклики щодо застосування вже заборонені.

Зараз потрібно мати кілька VPN, встановити заздалегідь, перевірити і використовувати

«В Росії з ним борються, забороняють, блокують тощо, але кілька надійних VPN, які підлаштовуються під ці жорсткі умови блокування і мають інші технології для обходу блокування, можуть вирішити це питання (заблокованих дзвінків через месенджери – ред.). Зараз потрібно їх мати кілька, встановити заздалегідь, перевірити і використовувати. Мати якийсь улюблений, наприклад, Psiphon, а якщо він перестане працювати, перемкнутися на якийсь інший і почекати, допоки Psiphon адаптується і щось там випустить нове», – пояснює Павло Бєлоусов.

Важливо, щоб VPN був надійним і не російського походження. Підійдуть застосунки Psiphon, NTHLink або інші, назви яких можна подивитися, приміром, на сайті сервісу Nadiyno український безоплатний сервіс, який надає консультації стосовно особистої й корпоративної безпеки в інтернеті, а також знайти інші відповіді на запитання про VPN.

Деякі VPN-сервіси мають безкоштовні версії, але надійніше користуватися платними.

Знайти альтернативу звичним месенджерам

Наприклад, Google Meet, Zoom, Free Conference та інші менш відомі (користуватися російськими аналогами не варто з міркувань безпеки). Тут зв'язок передбачає пересилання лінка через месенджери, які поки доступні для переписки, або через електронну пошту.

На окупованих територіях вже були спроби блокувати сервіси Google та Zoom, за інформацією Донбас Реалії, вони все ще працюють. Хоча інколи для їх використання потрібен VPN.

Є труднощі і з завантаженням деяких застосунків із Google Play. Часто вони заблоковані, якщо на смартфоні встановлені російські браузери, як-от «Яндекс».

Також можна використовувати застосунок FaceTime. Він створений для девайсів Apple, однак подзвонити можна і на пристрій на Android. Для цього користувачу Apple потрібно створити посилання і відправити його користувачу Android, а той має відкрити його через браузер, дозволити доступ на своєму пристрої до камери та мікрофону та приєднатися до дзвінка.

«Альтернатива існує, десь працює Google Meet, його десь блокують, десь ще працює. Якщо це iPhone і є FaceTime, він теж поки що працює. Не думаю, що швидко наважаться блокувати все, що на iPhone, бо вся еліта там працює на цих пристроях. Проте їх не так багато», – каже експерт.

Також можна встановити альтернативні месенджери – не такі популярні, як WhatsApp та Telegram. Найпопулярніший Viber в Росії та на окупованих територіях України вже заблокований. Найбільш захищений Signal також. Однак його можна використовувати без VPN, якщо в розділі Конфіденційність в налаштуваннях увімкнути опцію – обхід цензури.

Але важливо бути обережним з Signal – встановлений на пристрої в окупації він може розцінюватись російськими силовиками як підозрілий. Через свою надійність і захищеність він став дуже популярним серед українських військових і сприймається окупантами як канал комунікації із ЗСУ та українськими спецслужбами.

Серед маловідомих, але зі звичною реєстрацією за номером телефону, є дозволений в Росії безкоштовний месенджер Іmo. Однак щодо його безпеки є перестороги. Цей мессенджер Росія вже блокувала в 2017-му за відмову йти на співпрацю, а за якийсь час він був розблокований і повернутий до переліку дозволених, як такий, що виконав вимоги РФ.

Можна також використовувати децентралізовані сервіси, які не мають єдиного місця зберігання даних і управління ними та використовують наскрізне шифрування, а для реєстрації не потребують номера телефону чи іншої ідентифікації. Найбільш відомі: SimpleX Chat, Session, Element, Threema. Це безпечні та захищені месенджери з високим рівнем анонімності.

Встановити їх та зареєструватися може бути не так звично, як у месенджерах, де для реєстрації використовується номер телефону. Це нескладно, каже експерт з цифрової безпеки Павло Бєлоусов, але доведеться приділити цьому час і розібратися.

SimpleX Chat, Session, Element – сервіси безкоштовні. А за Threema потрібно одноразово сплатити під час завантаження. Через санкції з російських карток сервіс оплату не приймає, тож потрібно з цим просити допомоги за межами РФ чи окупованих територій.

«Ще з таких, що не потребує реєстрації, зашифровані і так далі, не сильно популярний, поки що на нього не звертають уваги, Jitsi (також безкоштовний – ред.), то можна спілкуватись через нього», – додає експерт.

Підготуватися до найгіршого

Поки у WhatsApp та Telegram доступні повідомлення та обмін медіафалами для комунікації – можна переписуватись та скидати записані відео або голосові повідомлення. Але через те, що Росія постійно «закручує гайки» на окупованих територіях України, варто підготуватися до найгіршого, каже експерт. Ось кілька основних порад:

Домовитись про інший метод комунікації, наприклад, електронну пошту. Повідомити адресу скриньки, потестити зв'язок через неї і обговорити, за яких умов нею користуватися для комунікації. І вже там за потреби коригувати свої дії. Але традиційно не користуватися для цього російськими платформами. І дбати про видалення листів, вміст яких може привернути увагу окупантів.

Завантажити наперед кілька застосунків VPN. Якщо складно визначитись, який месенджер чи VPN обрати, або виникли труднощі і потрібна консультація спеціаліста, варто звернутися на безоплатну гарячу лінію з цифрової безпеки Nadiyno. Потрібно заповнити форму на сайті або звернутися через запропоновані способи зв'язку.

Пам'ятати про загальну безпеку: не зберігати чутливу інформацію в скриньці електронної пошти і на телефоні та не обговорювати її під час зв'язку, видаляти повідомлення та історію дзвінків, вимикати геолокацію. Якщо є змога – не встановлювати російський месенджер MAX на гаджет, який використовується для зв'язку з людьми за межами окупованих територій.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org , у фейсбук , телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info . Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.