Генштаб ЗСУ повідомляє про 180 боєзіткнень на фронті від початку дня

Протягом дня 5 грудня вздовж лінії фронту відбулося 180 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні:

«Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження».

Зокрема, Сил оборони відбили один штурм на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. На Південно-Слобожанському напрямку російська армія п’ять разів штурмувала позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Приліпки, Одрадного та у бік Ізбицького й Лиману, одна сутичка триває.

ЗСУ зупинили п’ять російських атак на Куп’янському напрямку. На Лиманський російські загарбники атакували 19 разів, бої не вщухають у трьох локаціях.





Українські війська відбили ще сім російських штурмових дій на Слов’янському напрямку – там армія РФ намагалася просунутися поблизу Дронівки, Серебрянки та у бік Сіверська. На Краматорському напрямку мали місце дві атаки.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи 25 разів йшли в наступ на позиції Сил оборони в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти 48 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Котлярівка, Ялта та Дачне. В деяких локаціях бої точаться дотепер», – повідомляє командування.

Російська армія 14 намагалася прорвати оборону на Олександрівському напрямку, бої тривають у семи локаціях.

Штаб додає, що ще сім боєзіткнень мали місце на Гуляйпільському напрямку і чотири – на Оріхівському, ще російська армія намагалася просунутися поблизу Степногірська та в бік Приморського.

Ще шість російських атак українські підрозділи зупинили на Придніпровському напрямку.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



