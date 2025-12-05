«На коліна, будь ласка!». Як американець штурмує російські окопи в Україні

Американський доброволець, колишній морпіх США, ламаною українською вигукує команди російським військовим, беручи їх у полон.

«Сюди, чи я буду вбити тебе!», – наказує він, зв'язує руки полоненим та встромляє їм у зуби цигарки.

Це відео переглянули понад мільйон разів лише у Telegram, де 63-тя механізована бригада ЗСУ нещодавно опублікувала ролик, відзначивши «ввічливість» бійця, який звертається до росіян: «На коліна, будь ласка».

Брюс, американський доброволець, який знімав це відео камерою, прикріпленою до шолома:

Колишній американський морпіх розповів Радіо Свобода про пережите, коли відновлювався після поранення.

Брюс просить не називати своє справжнє ім'я, лише каже що народився у Каліфорнії.

«У мене більше немає бажання стріляти в усе, що я бачу, – каже американець через приглушений звук телефону російського солдата, який він використовує замість власного зламаного апарата. – Ця війна вже завдала достатньо страждань, і якщо я можу їх хоч якось зменшити, то я це зроблю – чи то для людей з нашого боку, чи з їхнього».

Брюс вважає, що відео зачепило людей частково через спокійність взаємодії, попри напруження, притаманне такій бойовій ситуації.

Американець каже, що відчув потребу долучитися до боротьби проти російського вторгнення, спостерігаючи за війною зі США?

«Я відчував, що після служби в морській піхоті в мене надто багато вільного часу. Після роботи я просто сидів у телефоні, дивився новини і бачив, як у світі відбуваються жахливі речі»

Використовуючи бойові навички, отримані в армії США, він зрозумів:

«Замість того, щоб просто злитися і обурюватися, я можу приїхати сюди й реально щось зробити. Я можу взяти в руки зброю, бо знаю, як нею користуватись, або можу застосувати медичні навички чи щось інше, що потрібно. Я можу бути корисним»

Приїхавши в Україну навесні 2025 року, він приєднався до групи іноземних бійців з Ірландії, Канади та США, які вступили до 63-ї механізованої бригади.

Перше бойове зіткнення американця з російськими військовими мало не стало для нього останнім. Пізно вночі влітку 2025 року він разом з українським бійцем тримав позицію, коли росіяни непомітно підкралися у темряві та кинули у бліндаж дві гранати.

Вибухи пробили Брюсу барабанну перетинку, але мішок із піском зупинив осколки.

«Я одразу схопив гвинтівку і почав стріляти, щоб вони не прорвалися крізь двері крізь дим і пил, – згадує він. – Потім я почув, як один із них закричав, коли я його влучив. Це була перша людина, в яку я коли-небудь стріляв»

Відбивши російську штурмову групу, американець каже, що потім «був просто дрон за дроном – вони робили скиди на нас, намагалися закинути гранати у бліндаж, а зранку по нас вдарили двома FPV-дронами у вхід і знищили все». Зрештою двом бійцям вдалося відступити.

Під час цієї багатогодинної облоги солдат думав про дім:

«Хочеш знову побачити маму, думаєш про дівчину, про те, чи колись ще зробиш те чи інше, просто бажаєш, щоб тебе в цю мить там не було».

Провівши більшу частину часу в обороні українських окопів і відчуваючи, що його можливості не використовують повністю, Брюс записався на штурмові завдання. Це найнебезпечніший вид бойових операцій, що передбачає просування вглиб ворожих позицій та їхнє захоплення у ближньому бою.

На запитання про умови у «сірій зоні» між позиціями, де тепер пересуваються лише штурмові групи, Брюс відповідає: «Фронт – це жахливе місце. Це так страшно, немов кінець світу».

Тіла загиблих російських солдатів рідко забирають, каже він, тому поля й ліси фронту всіяні людськими рештками:

«Це схоже на фільм про зомбі»

Над цією спустошеною місцевістю, розповідає він, «постійно літають дрони – наші або російські. Часто ти навіть не знаєш, чий це дрон».

«Якщо ти просто йдеш там, і тебе бачить Mavic [дрон китайського виробництва, що здебільшого використовується для розвідки], він, імовірно, передає інформацію мінометним чи артилерійським розрахункам або пілотам FPV. Твій найкращий шанс – сховатися».

Попри мирні переговори, які веде Білий дім з ініціативи президента США Дональда Трампа, Брюс каже, що на передовій цього не обговорюють.

«Якщо чесно, ніхто з нас не звертає уваги на ці мирні переговори. Ми відчуваємо, що війна тут триватиме ще довго», – каже він.

Щодо відео, яке вже живе окремим життям, Брюс сподівається, що воно вплине на російських солдатів на фронті.

«Я хочу, щоб [російські бійці] знали, що вони можуть здатися. Щоб мене не вбили, бл***, коли я заходжу штурмувати їхню позицію, щоб я не втрачав друзів там», – каже він, вибачаючись за лайку.

«Я хочу, щоб вони знали, що це для них – варіант, і що після цього з ними будуть поводитися нормально», – додає він.