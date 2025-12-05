38-ма бригада морської піхоти – про ситуацію в Мирнограді

Оборона Мирнограда триває – ніякого оточення української групи в місті немає, заявив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ генерал Євген Ласійчук в ефірі телеканалу ICTV 5 грудня. За його словами, зараз українські захисники працюють «над розширенням логістичних коридорів».

Раніше низка медіа, серед яких німецький Bild і українське hromadske, повідомляли про оперативне оточення українського гарнізону в Мирнограді.

Бійці ЗСУ розповіли журналістам, що вже не можуть покинути місто, не натрапивши на засідку, дрони або міни. Логістика в місто, як повідомляв офіцер відділу комунікацій 7-го АК Сергій Окішев в ефірі Радіо Донбас Реалії 4 грудня, здійснюється важкими бомбардувальниками та наземними роботизованими комплексами.

В оновленні 5 грудня проєкт DeepState не повідомив про зміни в оперативній обстановці навколо Мирнограда – місто, як і раніше, судячи з мапи, перебуває в кільці, а єдина траса в місто з Родинського в «сірій зоні».

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Покровському напрямку відбулось 52 штурми армії РФ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 4 грудня заявив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації триває надзвичайно складний етап оборони. За його словами, в районі Покровська і Мирнограда українські військові блокують спроби агресора накопичити піхоту і просуватися в обхід цих міст.

