Місяць міських боїв за Покровськ: що змінилося і чого чекати далі

Минув місяць, як російська армія, після понад року важких боїв на підступах до Покровська, увійшла до міста. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив про щонайменше 200 російських військових, яких зафіксували всередині міста.

На той момент частина Покровська на південному заході вже була окупована, а деякі райони на півдні та заході міста, згідно з мапою DeepState, були у «сірій зоні».

Застосовуючи тактику інфільтрації, використовуючи свою чисельну перевагу і прогалини в обороні ЗСУ, розчищаючи собі дорогу ударами КАБів та при сприянні диверсійно- розвідувальних груп, російські війська змогли просунутися у місті. Протягом наступного тижня після 26 жовтня «сіра» та «червона» зони ширились Покровськом ледь не щодня.

З огляду на такий темп, військові та експерти казали , що Покровськ впаде за 1,5–2 місяці, а найбільш песимістичні прогнози давали ще менше часу – до листопада.

Станом на 27 листопада, Сили оборони продовжують перебувати в місті. І хоч російська армія уже декілька разів звітувала про взяття Покровська, насправді місто не є під їхнім контролем.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) проаналізував:

як змінилась ситуація в Покровську за місяць?

що чекає на місто найближчим часом?

які виклики долають Сили оборони України на цьому відтинку фронту?

Як все почалося? Проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп у Покровськ почалося ще в липні 2025 року, після чого агресор системно шукав слабкі місця в обороні ЗСУ. Врешті їх знайшов – на південь від міста в районах селищ Звірове та Шевченко. Як повідомляв проєкт DeepState, російська армія скористалася слабкою обороною на півдні міста та своєю чисельною перевагою, а «брехня» окремих українських командирів тільки погіршила ситуацію. Щоби зайти в місто, російські війська використали тактику інфільтрації (просочування – ред.): невеликі групи з одного-двох бійців рухалися окремо від основних сил і проникали між розріджених українських позицій. Через брак людей Силам оборони було важко вчасно знаходити та ліквідовувати військових РФ. Поступово противник накопичував сили в місті. Труднощі створювала й погода. Наприклад, 10 листопада російські військові великою групою пішки, на мотоциклах, легкових автомобілях і «буханках» уввійшли до Покровська. Через густий туман дрони Сил оборони не могли цього побачити. І хоча новоприбулих солдатів армії РФ вдалося ліквідувати, за словами військовослужбовця ЗСУ Станіслава Бунятова з позивним «Осман», реальність не змінилась: російських військових у місті залишалося багато. На додачу агресор масово застосовував КАБи (керовані авіаційні бомби – ред.), які нищили українські позиції навколо міста, а також інфраструктуру всередині нього, яка могла б служити опорними пунктами для бійців ЗСУ. 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб на фронті припадало саме на Покровськ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 3 листопаду під час брифінгу. Ще у жовтні Генштаб повідомляв , що армія РФ різко збільшила застосування КАБів по українських містах – до понад 5 тисяч на місяць. Якщо ця тенденція збереглася, то мова може йти про понад дві тисячі керованих авіабомб різних класів – від 500 кг до 3 тонн – які російські загарбники могли спрямувати лише по одному Покровську протягом місяця.

Що змінилося за місяць?

Зона боїв

Сам Покровськ умовно можна розділити на дві частини – північну і південну – по залізниці , яка проходить через центр.

Зараз – через місяць після заяви Генштабу про проникнення армії РФ у місто, – судячи з мапи DeepState, під контролем армії РФ перебуває більша частина на південь від залізничної дороги, яку армія РФ уже перетнула.

Інша – в «сірій зоні», хоча невелика частина на півночі перебуває все ще під контролем Сил оборони.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 листопада, аналітики повідомляли , що російські війська захопили 46% Покровська. А журналістка видання «Українська правда» Ольга Кириленко, посилаючись на власні дані, написала 25 листопада, що під контролем армії РФ перебуває уже більша частина міста.

«Карта Генштабу по Покровському напрямку відстає від реальності щонайменше на місяць», – йдеться у публікації.

Карта Генштабу по Покровському напрямку відстає від реальності щонайменше на місяць

Проєкт DeepState 26 листопада повідомив , що у мережі з’являється дедалі більше відео з російськими підрозділами у центрі Покровська. На одному з роликів група військових рухається вздовж проспекту Миру, південніше від залізничної дороги, фільмуючи зруйновані будинки.

«На жаль, простої заяви недостатньо, щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії – часто закінчуються невдало», – додали аналітики.

За три дні до цього 7-й корпус ДШВ ЗСУ повідомляв про зачистку Силами оборони центральних районів Покровська. У заяві йдеться, що 425-й штурмовий полк «Скеля» відновив контроль над територією залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу «Соборний».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 24 листопада на власній мапі теж показує: російські військові перерізали залізничну дорогу, просочуючись далі на північ міста.

Згідно з цією ж мапою, російська сторона заявляє про захоплення всього Покровська станом на 24 листопада, втім аналітики інституту не підтверджують цього.

Твердження РФ також не підтверджують ані українське військово-політичне керівництво, ані українські військові чи аналітики. Даних об’єктивного контролю, які б дозволили це перевірити, немає.

Ресурси і чисельність армії РФ

У Покровську перебувають 300 російських військових – такі дані 7-го корпусу Десантно-штурмових військ, який тримає оборону міста, на 10 листопада.

«Зараз збільшуємо присутність своїх військ безпосередньо всередині міста, – розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу Десантно-штурмових військ. – Виявлення противника йде не тільки з повітря, але і [завдяки] пошуково-ударним групам, які перебувають всередині міста. Вони виявляють фізично противника та знищують».

може бути навіть кілька тисяч окупантів

За словами ж Володимира Назаренка, майора, заступника командира 4-го батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади «Рубіж», у північній частині Покровська перебувають сотні груп російських військових.

«Там більше сотень, а може бути навіть кілька тисяч окупантів, які намагаються так просочуватися, як таргани конвеєром по втоптаних стежках, уздовж посадок, уздовж вуличок, уздовж сіл, населених пунктів, лісів», – сказав Назаренко в ефірі Радіо Донбас Реалії 19 листопада.

За інформацією Станіслава Бунятова станом на 24 листопада, у місті перебуває близько пів тисячі солдатів армії РФ. Він також додав, що українські оператори БПЛА зупиняють майже 90% штурмових груп агресора.

це постійний повзучий наступ, де вони використовують малі групи для просування

Втім, попри те, що українські військові знищують противника та б’ють по його логістиці, армія РФ все одно просувається, сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії Володимир Сьомін, командир роти батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж».

«Коли противник кидає таку кількість сил, скільки б ми не били його, все одно якісь мінімальні рухи є. Тому що це повзучий наступ, де вони використовують малі групи для просування, які йдуть просто безперервним циклом», – каже Сьомін, чия бригада тримає оборону на флангах Покровська.

На Покровський напрямок армія Росії стягнула близько 150 тисяч військових, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виданню New York Post. За його словами, у штурмах беруть участь механізовані підрозділи та чотири бригади морпіхів армії РФ.

Тактика армії РФ

Протягом місяця тактика агресора не змінилась – він і далі використовує інфільтрацію, проникаючи малими групами якомога глибше в Покровськ і закріплюючись в різних районах міста та на його околицях.

Відчулася різниця у класі їхніх пілотів порівняно зі звичайними пілотами лінійних російських бригад

За цей час, як пише DeepState, російські військові активно затягували у місто дедалі більше дронових екіпажів, які прикривають піхоту і не дають українським бійцям пересуватися.

Особливий тиск на Сили оборони чинять російські підрозділи БПЛА «Рубікон» та «Судний день». Як розповів в етері Радіо Донбас Реалії військовослужбовець 68-ї ОМБр ЗСУ з позивним «Гусь», їхній високий рівень підготовки було одразу помітно.

«Відчулася різниця у класі їхніх пілотів порівняно зі звичайними пілотами лінійних російських бригад, – каже він. – Це дві спецструктури, які, наскільки я розумію, не входять до складу лінійних механізованих бригад чи дивізій російської армії».

техніку важко сховати від нас, ми її все одно знайдемо і спалимо

Паралельно агресор намагався підтягнути в місто міномети, щоб тиснути на українську логістику щільнішим вогнем. Однак важкою технікою заходити вглиб міста окупанти не ризикують.

«Вже давно залишили ці спроби, коли по 16-20 одиниць техніки одночасно заїжджало, бо техніку важко сховати від нас, ми її все одно знайдемо і спалимо», – розповів в етері «Суспільне. Студія» командир батальйону безпілотних систем 68 окремої єгерської бригади на позивний «Лютий».

Він додав, що російські військові діють за принципом диверсійно-розвідувальних груп, а також продовжують маскуватися під цивільних, через що противника важче ідентифікувати.

Логістика

Логістичні маршрути ЗСУ до Покровська залишаються складними: частина підступів перебуває під ворожим вогневим контролем, що ускладнює ротацію, доставку боєприпасів та провізії.

Водночас, як розповів виданню NV командир 7-го корпусу ДШВ генерал Євген Ласійчук, українські підрозділи все ж можуть заходити і виходити з позицій – логістика не зупинилася.

Хочу наголосити: оточення наших військ немає

«Хочу наголосити: оточення наших військ немає. Десантні бригади утримують рубежі, критичні для організації скоординованого маневру у разі погіршення ситуації», – каже він.

За його словами, інженерні війська облаштували захисні коридори з маскувальних сіток там, де це можливо, і ними ж здійснюють евакуацію.

У районах, де маршрути занадто небезпечні, Сили оборони застосовують:

важкі дрони,

наземні роботизовані комплекси (НРК),

роботу пішими групами.

Темпи і втрати

На тлі цього військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» зазначає – зараз на Покровському напрямку агресор зменшив темпи просування.

Певні паузи у штурмах зі сторони противника підтверджує і Володимир Сьомін:

з'явилися певні паузи між штурмами, у них уже досить вичерпаний людський ресурс

«У них уже досить вичерпаний людський ресурс. Їм доводиться проводити ротації, поповнювати особовий склад і техніку. Але під час цих пауз вони постійно збільшують вогневе ураження усіма наявними засобами. Збільшуються і авіаудари, і артилерійські обстріли. Вже не кажучи про дрони, які є звичним явищем на фронті».

Загалом з початку листопада Сили оборони у Покровсько-Мирноградській агломерації ліквідували або завдали поранень близько 400 російських військових, розповів Радіо Донбас Реалії боєць 25-ї окремої Січеславської десантної бригади Валерій з позивним «Археолог». За його словами, це засвідчує масштаб протистояння в двох майже оточених містах.

Покровсько-Мирноградська агломерація Мирноград – місто-супутник, яке розташоване на північний-захід під Покровська. За оцінками аналітиків DeepState, якщо Покровськ впаде – утримувати Мирноград стане майже неможливо, місто ризикує опинитися в оперативному оточені. Усі шляхи постачання та ротації на Мирноград проходять через або поблизу Покровська. «Його втрата буде найбільш прикрою серед усіх великих міст, адже його візьмуть, навіть нормально не закріпившись там», – додали аналітики DeepState.

За даними Генштабу за 25 листопада, протягом доби на Покровському напрямку було знешкоджено 117 російських військових, з них 54 – це безповоротні втрати.

У Міноборони РФ офіційно втрати російської армії не коментують.

Проблеми

першочергово не вистачає особового складу

Навіть із сучасними технологіями ефективність оборони значною мірою залежить від людей. З цим в українській армії постійні труднощі.

«Зараз першочергово не вистачає особового складу, – каже Сергій Окішев, – Скільки б у нас не було і дронів, і вибухівки, і боєприпасів, але без особового складу все це не працює. Звісно, все ж таки, хотілося б також більше і безпілотних літальних апаратів, і тих самих наземних роботизованих комплексів, які успішно використовується на Покровському напрямку для дистанційного мінування і розмінування логістичних шляхів».

Володимир Сьомін також зазначає , що нестача особового складу та технічних засобів, необхідних для бою відчувається гостро.

«А так, в принципі, з бойовим духом все окей. Будемо тримати, скільки потрібно», – додає він.

В ISW зазначають , що через брак особового складу та техніки Україна змушена вибудувати значну частину оборони саме на дронах. Водночас слабка щільність позицій і нестача артилерії роблять оборону ЗСУ вразливою, особливо за поганої погоди, коли частина дронів не може працювати.

Що далі?

Якщо Росія візьме Покровськ – це може відкрити їй шлях до подальшого просування до адмінкордонів Донецької області, окупація якої лишається метою Кремля.

Американський Інститут вивчення війни пише , що РФ спробує використати ймовірне захоплення міста для інформаційного ефекту, щоб показати, нібито перемога російської армії на полі бою неминуча. Проте, додають аналітики, це не так.

Кампанія з захоплення решти Донецької області забере декілька років важких боїв

«Російським військам знадобився 21 місяць, щоб просунутися на 40 кілометрів і почати оточувати Покровсько-Мирноградську агломерацію. Кампанія з захоплення решти Донецької області, зокрема великий густонаселений пояс укріплень (Словянсько-Краматорської агломерації – ред.) України, забере декілька років важких боїв. Російські війська не продемонстрували здатності швидко оточувати, проникати чи у інший спосіб захоплювати міста такого розміру, як ті, що розташовані в поясі укріплень, з 2022 року», – йдеться у звіті.

Військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман каже : ситуація в місті залишається складною, але наразі немає підстав говорити про відведення українських сил найближчим часом.

«Росіяни, можна припустити, у грудні спробують ще якісь штурмові дії в Покровську, аби збільшити чисельність їхнього угруповання, яке там зараз є. Можливо, активніше почнуть застосовувати техніку для цього, коли буде твердий ґрунт», – припустив він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Після місяця оборони ситуація в місті залишається однією з найважчих на всій лінії фронту. Українській армії вдалося підтягнути у місто резерви, частково адаптуватися до погодних умов та тактики агресора. Однак нестача особового складу та техніки, перевага противника в засобах і людях, а також проблеми з логістикою це нівелює. Армія РФ нехай і повільно, але просувається.

Як написали аналітики DeepState, «ситуація ускладнюється і фіналу цього ускладнення не має горизонтів». Ба більше, тепер це не просто окупація, а поглинання території. Такий термін аналітики вперше застосували у контексті російсько-української війни.

У Покровську досі перебуває понад тисяча цивільних, але евакуація майже зупинена через інтенсивні бої, повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін 5 листопада. За його словами, у громаді залишаються близько 1800 людей, з них приблизно 1200 – у самому місті.

