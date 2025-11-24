Битва за Покровськ: в 7-му корпусі заявили про зачистку в центрі

Сили оборони провели зачистку в центральних районах Покровська, повідомив 23 листопада 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. Згідно з їхньою інформацією, 425-й штурмовий полк «Скеля» очистив район залізничного вокзалу, педагогічного училища та скверу «Соборний».

Завдяки цьому агресор не зміг накопичити сили і посилити тиск на північну частину міста, йдеться в повідомленні. Кожна спроба перейти через залізницю закінчується великими втратами для армії РФ, додали в корпусі.

Старший лейтенант Сил оборони з позивним «Алекс» (автор телеграм-каналу «Офіцер») також написав, що ЗСУ відновили контроль над деякими територіями в Покровську. На його думку, навряд це може сильно змінити ситуацію в оперативному масштабі, але «можливо для тактичної обстановки це дасть певні переваги/полегшення».

Військовослужбовець ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним «Осман» (автор телеграм-каналу «Говорять снайпер») зазначає, що на Покровському напрямку агресор зменшив темпи просування.

За його словами, українські оператори БПЛА відсікають майже 90% штурмових груп армії РФ, а в самому місті перебуває близько пів тисячі російських військових.

Український Генштаб повідомив про 191 бойове зіткнення за минулу добу – з них 62 на Покровському напрямку.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 23 листопада повідомляє, що російські мілблогери також визнають контратаки ЗСУ, – на півночі Покровська і на північному сході від міста біля Гришиного.

А у попередньому звіті, за 22 листопада, аналітики зазначали, що Москва продовжує поширювати неправдиву інформацію про те, що перемога Росії нібито є неминучою, щоб змусити Україну і Захід погодитися на російські вимоги.

Раніше 23 листопада проєкт DeepState повідомив про просування армії РФ в Покровську на південь від залізниці, що в центрі міста.

