Через російський удар по Нікопольщині поранений 59-річний чоловік – ОВА

Російські військові обстріляли Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, внаслідок удару є поранений, повідомив зранку 12 січня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені дев’ять приватних будинків, господарська споруда, газогін та лінія електропередач», – інформував очільник області.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум