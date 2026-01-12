Через російський удар по Нікопольщині поранений 59-річний чоловік – ОВА

Російські військові обстріляли Нікопольщину артилерією та FPV-дронами, внаслідок удару є поранений, повідомив зранку 12 січня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Постраждав 59-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені дев’ять приватних будинків, господарська споруда, газогін та лінія електропередач», – інформував очільник області.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.