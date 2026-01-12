В Одеській області через повітряний удар РФ постраждали двоє людей – ОВА

Російські військові вночі 12 січня атакували житлову та енергетичну інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками, двоє людей постраждало, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше п’ять пошкоджено. Атака призвела до знеструмлення декількох населених пунктів та одного з мікрорайонів Одеси. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено», – написав чиновник у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.