У Києві через повітряну атаку РФ спалахнули пожежі – Кличко

У Києві через нічну атаку РФ спалахнула пожежа, є пошкодження в житловому секторі, повідомив міський голова Віталій Кличко зранку 12 січня.

«Унаслідок влучання БпЛА в нежитлову будівлю в Солом’янському районі виникла пожежа, її наразі локалізували.

За іншою адресою на Соломʼянці уламки впали біля житлового будинку. Вибуховою хвилею вибило вікна та виникла пожежа. Усі служби працюють на місцях», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.