Удари Росії: влада повідомляє про пошкодження інфраструктури на Рівненщині та в Краматорську

Російська армія протягом доби атакувала північні райони Рівненської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль увечері 11 січня.

За його даними, люди не постраждали.

«Втім, маємо ушкодження інфраструктури. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків», – додав Коваль.

Краматорська міська рада також заявила, що російський обстріл зруйнував котельню, яка забезпечувала теплопостачання мікрорайону «Кондиціонер». За повідомленням, фахівці теплопостачальної організації та управительської компанії «вживають усіх можливих заходів для відновлення теплопостачання».

«Ситуація ускладнюється суттєвим зниженням температури повітря. За таких умов, з метою запобігання замерзанню води та пошкодженню трубопроводів у разі відсутності теплоносія, управляюча компанія вимушена здійснювати злив води з систем тепломереж та водопостачання», – додали в міській раді.

Адміністрація міста попросила жителів мікрорайону самостійно злити воду з сантехнічних приладів у квартирах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



