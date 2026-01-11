Російська армія вдарила по «швидкій» у Новгород-Сіверському районі, поранені медики – РВА

Російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги в Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, повідомив голова районної військової адміністрації Олександр Селіверстов 11 січня.

Він уточнив, що це сталося в Семенівці – атаки зазнав екіпаж «швидкої», що повертався з виклику.

«Постраждали двоє медичних працівників! Інформація уточнюється!» – повідомив голова району на своїй фейсбук-сторінці.

За даними Селіверстова, внаслідок удару ніхто не загинув.

Російська армія повторно атакувала місце удару в Києві, де працювали медики та рятувальники. під час атаки вночі проти 9 січня. Серед них були поранені, один медичний працівник загинув.

Від початку повномасштабної війни внаслідок атак російської армії загинули щонайменше понад 50 медиків екстреної медичної допомоги, а загалом усіх цивільних медичних працівників – понад пів тисячі.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



