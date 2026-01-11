У Харкові завершилися рятувальні роботи на місці удару Росії 2 січня: семеро загиблих

У Харкові завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці удару по центру міста на початку року, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Загалом, тоді загинуло семеро осіб, включно з трирічною дитиною. Постраждали 38 людей, серед яких двоє дітей», – звітував він.

За даними мера міста, 12 людей вдалося врятувати.





Терехов подякував всім учасникам рятувально-пошукової операції – рятувальникам, комунальникам, лікарям, правоохоронцям та волонтерам.

Росія завдала удару по середмістю Харкова 2 січня. Раніше було відомо про шістьох загиблих, в тому числі трирічного хлопчика. За даними прокуратури, для удару сили РФ використали ракети «Іскандер».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару зруйнована пʼятиповерхова будівля, а також частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

