За добу внаслідок обстрілів РФ на Донеччині загинуло четверо людей, 10 поранених – Філашкін

За минулу добу 10 січня на Донеччині внаслідок обстрілів РФ загинуло четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

«За 10 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Яровій і 2 у Костянтинівці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення», – повідомив голова ОВА.

За даними Філашкіна, від початку повномасштабного вторгнення на Донечині загинуло 3972 людей, ще 8769 поранено (ці дані – без урахування Маріуполя та Волновахи).

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



