Росія запустила по Україні понад 150 дронів, зафіксовані влучання на 18 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти 11 січня сили РФ атакували Україну 154 ударними дронами з різних напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, з 18:30 10 січня до ранку 11 січня армія РФ атакувала 154 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – окупований Крим.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 російських дронів типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

У Повітряних силах кажуть, що зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.