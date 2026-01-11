Влада: РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини, є поранені

У ніч проти 11 січня сили РФ вкотре атакували об’єкти критичної інфраструктури Житомирщини, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.



«Внаслідок ударів з повітря травмовано два працівники. Вони отримали травми середнього ступеня та були госпіталізовані до медичного закладу», – зазначив місцевий чиновник.

За словами голови ОВА, після атаки РФ виникли пожежі, гасіння яких ускладнювалося повторними повітряними тривогами. Одну з пожеж рятувальники ліквідували, гасіння ще одної наразі триває.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



