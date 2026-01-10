ОВА: на Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, ще троє – поранені



На Дніпропетровщині у Нікопольському районі через російські атаки загинула людина, ще троє – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, загинув 68-річний чоловік, поранені – чоловіки 79 і 86 років та 87-річна жінка – лікуватимуться амбулаторно.

Місцева влада повідомляє, що російські війська протягом дня артилерією та безпілотниками атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську громади – виникли пожежі, пошкодженні приватне підприємство, 15 будинків, газогін та лінія електропередач.

У Зеленодольській громаді Криворізького району внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджена інфраструктура, додають в ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.