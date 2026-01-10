ОВА: на Донеччині через сьогоднішні російські обстріли загинули три людини, ще десятеро – поранені

На Донеччині через російські обстріли сьогодні загинули щонайменше три людини, десятеро – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, у Яровій Лиманської громади через російську агресію загинули двоє людей та є троє поранених, ще одна людина загинула внаслідок удару FPV-дроном у Костянтинівці.

Також вдень російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ – поранені семеро людей, пошкоджені 20 приватних будинків, 5 дев’ятиповерхівок, крамниця, склад, гараж і авто, повідомив Філашкін.

Попередньої доби, за даними місцевої влади, на Донеччині через атаки РФ загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



