Війська РФ скинули на Слов’янськ 250-кілограмову бомбу, є поранені – поліція

Російські війська скинули на Слов’янськ 250-кілограмову бомбу – вона влучила на приватне подвір’я, поранені сім людей, повідомляє Нацполіція.

За даними поліції, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.

Також руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль, додають правоохоронці.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.